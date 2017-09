Jugendliche will sich auf Autobahn überfahren lassen - Polizei sucht nach junger Frau

Dramatische Szenen auf der Autobahn: Auf der A 61 steht nach Zeugenaussagen hinter der Abfahrt Gau-Bickelheim eine weinende Frau mitten auf der rechten Fahrbahn. Ein Lkw-Fahrer und mehrere andere Fahrzeuge können der Frau nur knapp ausweichen. Die Zeugen werden später berichten, dass sich die Jugendliche ganz offensichtlich überfahren lassen wollte.



Mehrere hilfsbereite Menschen, darunter die Besatzung eines DRK-Fahrzeuges, das beim Ausweichen die Mittelleitplanke gestreift hatte, sprachen die zirka 15 bis 25-Jährige an. Diese habe einen verzweifelten Eindruck gemacht und geweint.



Plötzlich sei die junge Frau über die Leitplanke gesprungen und in Richtung Gau-Bickelheim davon gelaufen. Die Polizei trifft kurz darauf ein und fahndet mit einem großen Aufgebot von Streifenwagen und mit einem Polizeihubschrauber letztendlich erfolglos nach der Frau.



Sie soll schulterlanges schwarzes Haar haben und dunkle Kleidung getragen haben. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Unterstützung: Wem ist die beschriebene junge Frau im fraglichen Zeitraum im Bereich der Autobahn oder der umliegenden Ortschaften aufgefallen? Wer kann Angaben zur Identität der Frau machen? Hinweise werden entweder telefonisch unter der 06701 919-0 oder von jeder Polizeidienststelle in Rheinland-Pfalz entgegengenommen.



Hinweis:



Kreisen Ihre Gedanken darum, sich das Leben zu nehmen? Sprechen Sie mit anderen Menschen darüber. Sie können dafür beispielsweise das Angebote der Telefonseelsorge in Deutschland nutzen. Die Telefonnummern lauten: 0800-1110 111 oder 0800-1110222.