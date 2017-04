Der Mann sei daraufhin aus dem Auto gestiegen und in den Wald geflohen. Derzeit sucht die Polizei mit einem Hubschrauber nach dem Flüchtigen. Der Mann hat blonde Haare, ist etwa 1,85 Meter groß. Er trägt einen schwarzen Pullover und blaue Jeans.



Die Polizei rät, in und um den Raum Buderscheid/Kaundorf keine Anhalter mitzunehmen und Hinweise zur gesuchten Person an den Notruf 113 weiterzuleiten.