Polizei warnt vor falschen Handwerkern und Polizisten

Falsche Polizeibeamte: Nach Angaben der Polizei gab es am Donnerstagnachmittag im Stadtgebiet Idar-Oberstein mehrere Anrufe falscher Kriminalbeamter, die überwiegend ältere Bürger telefonisch nach deren privaten Bargeld- und Schmuckbeständen befragten. Angeblich sei ein Einbrecher festgenommen worden, geben die „Falschen Polizeibeamten“ als Grund des Anrufes an. Der Festgenommen hätte der Polizei nun gesagt, dass die Angerufenen das Ziel einer Straftat seien und deren Schmuck bzw. Bargeld in Gefahr sei. Nach Angaben der Polizei wollen die Anrufer Ängste und Unsicherheit schüren, um die Angerufenen gegebenenfalls zur Übergabe von Bargeld und Schmuck an die falschen Kripobeamte zu bewegen.



Die Polizei rät, diesen Anrufen keine Beachtung zu schenken, keine Angaben zu möglichen Bargeld- und Schmuckbeständen zu machen. "Leisten Sie keine Zahlungen. Übergeben Sie keine Wertgegenstände oder Bargeldbeträge an die angebliche Polizei." Die bisher Angerufenen hätten sich besonnen verhalten und wachsam reagiert, so dass bisher kein finanzieller Schaden entstanden sei.



Die Kriminalpolizei Idar-Oberstein sagt, man solle misstrauisch bei derartigen Anrufen sei: "Beenden sie im Zweifelsfall das Gespräch schnellstmöglich, ohne persönliche Daten bzw. Informationen über vorhandene Wertgegenstände oder Bargeld preiszugeben. Gehen Sie nicht auf Forderungen zur Überweisung oder Übergabe von Geldbeträgen ein. Im Telefondisplay angezeigte Nummern können technisch manipuliert werden und sind kein Beleg für den tatsächlichen Anruf eines Polizeibeamten. Lassen Sie sich gegebenenfalls eine Rückrufnummer geben, die Sie über ihre zuständige Polizeidienststelle überprüfen lassen können. Rufen Sie im Zweifelsfall Ihre zuständige Polizeidienststelle an. In Notfällen wählen Sie die 110."



Falsche Handwerker: Eine 74-jährige Frau hat am vergangenen Mittwochnachmittag in Trier-Euren ungebetenen Besuch erhalten, so die Polizei. Gegen 16 Uhr klingelte es an der Wohnungstür der Frau, die in einer Wohnanlage in der St. Helena-Straße wohnt. Zwei Männer behaupteten, einen Auftrag zur Kontrolle der Beleuchtung zu haben und bitten um Einlass in die Wohnung. Nachdem die 74-Jährige angab, erst bei der Hausverwaltung nachzufragen, verließen die beiden Männer die Wohnanlage. Einen Reparaturauftrag hatten die Männer nicht, so die Polizei. Sie vermutet, dass die die Männer wohl die Wohnung auskundschaften oder Wertgegenstände stehlen wollten, was durch die geschickte Reaktion der 74-Jährigen verhindert worden sei. Ein Schaden sei der Wohnungsinhaberin nicht entstanden. Die beiden Männern werden wie folgt beschrieben: 25 bis 30 Jahre alt, schlank und dunkel gekleidet. Sie hatten beide schwarze Haare, einer trug einen kurzgeschnittenen Vollbart. Beide sprachen Hochdeutsch ohne erkennbaren Akzent.

Wer Hinweise zu den Personen oder zu dem Sachverhalt machen kann wird gebeten, sich mit der Kripo Trier in Verbindung zu setzen. Telefon 0651-9779-2290 oder 0651-9779-2256.



Die Polizei warnt vor dieser Masche, in der sich Personen zum Zwecke eines möglichen Ausbaldowerns als Handwerker ausgeben: "Lassen Sie keine Handwerker in ihre Wohnung, die sie nicht selbst bestellt oder die sich nicht vorher angekündigt haben. Vergewissern sie sich bei der Hausverwaltung, ob Arbeiten in ihrer Wohnung vorgesehen sind. Im Zweifel bitten sie Nachbarn oder Verwandte um Hilfe oder rufen sie die Polizei."