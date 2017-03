Auf mittelalterliche Art und Weise haben sich Unbekannte anscheinend an Geschwindigkeitsmessanlagen in der Saarbrücker Innenstadt gerächt. Zunächst beschmierten sie die Blitzer mit einer Bitumenfarbe. Diese sei nur sehr schwer zu entfernen, zitiert die Saarbrücker Zeitung (SZ) einen Polizeisprecher. Anschließend überschütteten sie die Anlagen mit Federn.



Die Anlagen sind nach der Attacke nicht mehr funktionsfähig. Die Stadtverwaltung prüfe derzeit, wie hoch der Schaden sei und ob die betroffenen Blitzer lediglich gereinigt oder ersetzt werden müssten, so die SZ.



Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und der Beschädigung verkehrstechnischer Einrichtungen. Zudem prüfen die Behörden, ob die Selbstüberwachung der Anlagen verwertbares Material zu den Tätern liefern kann.