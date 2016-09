Lohn gepfändet: AfD-Politiker boykottiert Rundfunkbeitrag - Parteienforscher spricht von Taktik

Konz/Mainz. Die öffentlich-rechtlichen Fernsehsender gucke er sich nie an, sagt Jens Ahnemüller. Nur wenn Fußball laufe, schaue er mal bei seinem Nachbarn mit. Das schlechte Bild, das der AfD-Landtagsabgeordnete aus Konz von ARD, ZDF & Co. hat, werde ihm von anderen zugetragen. Und das sieht so aus: Die Berichterstattung sei nicht neutral, hinter ihr stecke eine ideologische Steuerung von Altparteien, die Jugend werde manipuliert. Die monatlichen Gebühren für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk habe er nie bezahlt, sagt Ahnemüller.Das hat Folgen. Nach unbeglichenen Mahnungen pfändet die Stadtkasse Konz einen Teil seiner Bezüge über die Landtagsverwaltung. Um gut 430 Euro gehe es, sagt Ahnemüller.Er ist nicht der erste AfD-Politiker, der die Rundfunkgebühren öffentlichkeitswirksam boykottiert. Erst im April teilte Beatrix von Storch mit, ihr Konto sei gepfändet worden.Der Mainzer Parteienforscher Kai Arzheimer sagt, AfD-Politiker sprechen über diesen Weg ein "breites, rechtes Spektrum an, um Stimmanteile zu maximieren". Er sagt, die AfD hege Skepsis gegenüber etablierten Medien, was Bezeichnungen wie "Lügenpresse" und "Merkel-Funk" verdeutlichen.Das Bundesverwaltungsgericht hat erst im Juni mehrere Klagen gegen den Rundfunkbeitrag abgewiesen und diesen als verfassungsgemäß bezeichnet. Dieser diene der staatsfernen Finanzierung. Ahnemüller hingegen hofft auf eine Reform. Gegen die Pfändung hat er Beschwerde eingelegt. flor