1,5 Kilo Heroin bei Remagen entdeckt: Fund größer als Gesamtmenge 2016

(Frankfurt/Ahrweiler) Ermittler haben bei einem Mann aus dem Kreis Ahrweiler 1,5 Kilogramm Heroin gefunden. Das sei mehr Heroin, als in Rheinland-Pfalz im kompletten vergangenen Jahr sichergestellt worden sei, sagte ein Sprecher des Zollfahndungsamts in Frankfurt am Main am Donnerstag.