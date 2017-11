1. FC Kaiserslautern soll Investor gefunden haben

Zudem würde der potenzielle Käufer in den Club investieren - auch bei einem Abstieg in die 3. Liga. Angaben darüber, wie weit die Verhandlungen fortgeschritten sind, wollte Weichel nicht machen.

Weiter hieß es, dass der Interessent das Stadion und das rund 45.000 Quadratmeter große unbebaute Gelände daneben kaufen wolle, um Wohnungen zu bauen und Gewerbe anzusiedeln.

Das Stadion ist für den FCK und die Stadt eine große finanzielle Belastung. 2,6 Millionen Euro Pacht für die laufende Saison zahlen die Pfälzer an die städtische Stadiongesellschaft. Mit Unterhalts-und Spielbetriebskosten müssen fast zehn Millionen Euro pro Jahr aufgebracht werden.

2019 erwarten zudem die Zeichner der im Jahr 2013 aufgelegten «Betze-Anleihe» ihre Rückzahlung. Bisher ist unklar, wie die Summe von rund 6,7 Millionen Euro zu stemmen ist, hieß es beim SWR.

Voraussetzungen für den Einstieg eines Unternehmens ist die Ausgliederung der Profiabteilung aus dem eingetragenen Verein (e.V.) und gleichzeitige Umwandlung in eine Kapitalgesellschaft. Der Vorstand will das bei der Jahreshauptversammlung am 3. Dezember vorstellen und zeitnah danach bei einer außerordentlichen Mitgliederversammlung beschließen lassen.