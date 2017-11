100.000 Euro Schaden: Feuerwehr bekämpft Brand in drei Reihenhäusern in Neuerburg

(Neuerburg/Trier (dpa/lrs)) Die Feuerwehr hat am Samstagmorgen ein Feuer in drei Reihenhäusern in Neuerburg in der Eifel bekämpft. Wie ein Polizeisprecher in Trier berichtete, war der Brand aus zunächst unbekannter Ursache im Obergeschoss des mittleren Reihenhauses ausgebrochen.