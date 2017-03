1000 Euro mehr im Monat - Vier Fraktionen in Rheinland-Pfalz planen deutliche Diätenerhöhung

Die Abgeordnetendiäten im rheinland-pfälzischen Landtag sollen nach dem Willen von SPD, CDU, FDP und Grünen kräftig steigen, um einen Rückstand im Ländervergleich aufzuholen. Die Entschädigung solle von rund 5812 Euro im vergangenen Jahr auf knapp 6829 Euro im Jahr 2020 erhöht werden, kündigten SPD und CDU am Donnerstag in Mainz an. Damit wollen die vier Fraktionen die Diäten auf das Niveau der Besoldungsgruppe A 16 für Beamte heben. „Das ist die Besoldung, die einem Bürgermeister der kleinsten Verbandsgemeinde in Rheinland-Pfalz zusteht“, sagte der Parlamentarische Geschäftsführer der SPD-Fraktion, Martin Haller. Auch die Fraktionen sollen mehr Geld bekommen.



SPD und CDU begründeten die Pläne mit höheren Personal- und Lebenshaltungskosten sowie zusätzlicher Arbeit. „Wir haben deutlich mehr Anfragen der Bürger“, sagte der Parlamentarische Geschäftsführer der CDU-Fraktion, Martin Brandl. Außerdem gebe es mehr Aufgaben in einem Parlament mit fünf statt mit vorher drei Parteien.



Rheinland-Pfalz liegt nach Angaben der SPD-Fraktion im Ranking der Diäten vergleichbarer Landtage auf einem hinteren Platz. Allerdings lassen sich die Entschädigungen nicht genau vergleichen, zum Beispiel weil in einigen Ländern Steuerfreipauschalen existieren. Ab 2019 soll für die Diäten ein Index gelten, der sich am Durchschnittsverdienst für Industrie und Dienstleistung in Rheinland-Pfalz bemisst.



Der Grundbetrag für eine Fraktion soll nach den Plänen von monatlich 56 800 Euro 2016 auf 60 000 Euro in diesem Jahr und 63 000 Euro im nächsten Jahr angehoben werden. Dazu kommt ein Betrag pro Parlamentarier und Monat, der von 1828 Euro 2016 über 1950 Euro in diesem und dem nächsten Jahr wachsen soll. Der Zuschlag für die Opposition - das sind CDU und AfD - soll bei 480 Euro bleiben. Auch die Mitarbeiter von Abgeordneten sollen mehr Geld bekommen. Die Diätenerhöhung kommt auch ausgeschiedenen Parlamentariern und ihren Hinterbliebenen zugute.



Die Kosten für die Erhöhung belaufen sich insgesamt auf knapp 1,6 Millionen Euro für dieses Jahr und auf etwa die gleiche Summe zusätzlich für 2018. Rheinland-Pfalz ist hoch verschuldet und will bis 2020 die gesetzliche Schuldenbremse erreichen. Die Änderungen sind allerdings im Doppelhaushalt 2017/2018 schon integriert, der in der nächsten Woche beschlossen werden soll.



Die AfD lehnt die Erhöhung ab. „Wir sollten als Parlamentarier mit gutem Beispiel vorangehen und uns nicht am Steuergeld persönlich bereichern“, erklärte Fraktionschef Uwe Junge. Er kritisierte, dass seine Fraktion nicht eingebunden war.