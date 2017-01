1000 Zuschauer verfolgen Schlittenhunderennen im Westerwald

«Wir haben genug Schnee und damit ideale Bedingungen», sagte Mitveranstalter Jörg Peter. Der Schneefall zwischendurch habe die Besucher nicht abgeschreckt.

Die Schlittenhundeführer, sogenannte Musher, treten in zahlreichen Kategorien an. Zum Teil starten große Gespanne mit acht oder zehn Hunden, hinzu kommen ein Kinderrennen und in den Mittagspausen Vorführungen einer Rettungshundestaffel. Die im ersten Durchgang am Samstag erreichte Zeit wird mit jener des zweiten Durchgangs am Sonntag zusammengerechnet, um die Sieger zu ermitteln. Für den zweiten Tag rechnet Peter mit noch mehr Besuchern.

Schlittenhunde gehören laut den Veranstaltern zu den ältesten Gebrauchshunden der Welt: «Mit ihrem Leistungswillen, ihrer Widerstandskraft, ihrer Genügsamkeit, der damit verbundenen hohen Energiefreigabe und ihrem freundlichen Wesen halfen die Schlittenhunde dem Menschen beim Überleben in Eis, Schnee und extremer Kälte.»