1200 Jugendherbergen werden moderner und größer

Insgesamt 8 der 45 Jugendherbergen in den beiden Bundesländern werden laut Geditz modernisiert. Die Häuser Tholey am Fuß des Schaumbergs im Saarland sowie Mayen seien schon wieder benutzbar. Derzeit laufe die Erweiterung der Herberge in Trier, die nach der Wiedereröffnung im April 2018 die größte des Landes sei. Im Juni beginnt die Modernisierung des Hauses in Wolfstein in der Pfalz. Im ehemaligen Postgebäude in Pirmasens entsteht eine ganz neue Herberge. Auch Speyer, Saarburg und St. Goar (Rhein-Hunsrück-Kreis) kommen noch an die Reihe.

Pro Jahr zählen die Jugendherbergen in den beiden Länern etwa eine Million Übernachtungen. Im Jahr 2020 sollen es 1,2 Millionen sein. Jedes Bett war im vergangenen Jahr an 183 von 365 Tagen belegt - das ist den Angaben zufolge Rekord in Deutschland. Die häufigsten Gästegruppen sind Familien (35 Prozent), Schulen (32 Prozent) und andere Gruppen wie Vereine, Verbände und Organisationen (33 Prozent).