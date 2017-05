13-Jähriger stibitzt Vaters Auto und fährt gegen Mauer

(Kölblingen/Westerburg (dpa/lrs)) Ein 13-jähriger Junge hat in Kölblingen (Westerwaldkreis) das Auto seines Vaters stibitzt und damit einen Unfall verursacht. Er sei mit dem Wagen in der Nacht zum Freitag gegen eine Mauer geprallt, insgesamt liege der Schaden bei 13 000 Euro, teilte die Polizei in Westerburg mit.