13-Jähriger stürzt in Schule aus Fenster

(Mainz (dpa/lrs)) Kurz vor Unterrichtsbeginn ist ein Schüler in einem Gymnasium in Alzey aus einem Fenster im ersten Stock gestürzt. Der 13-Jährige wurde am Freitagmorgen mit einem Rettungshubschrauber in eine Mainzer Klinik gebracht, wie die Polizei mitteilte.