14 Jahre alter Autofahrer flieht vor Polizeistreife in Mainz

Ein Fahrzeug auf der Autobahn. Foto: Frank Rumpenhorst/Archiv Foto: dpa

(Mainz (dpa/lrs)) Ein 14 Jahre alter Autofahrer ist in Mainz vor einer Polizeikontrolle geflohen. An seinem Auto seien gestohlene Kennzeichen angebracht gewesen, berichtete die Behörde am Montag.