21-Jährige stirbt nach Unfall in Idar-Oberstein: Todesursache unklar

Polizeiblaulicht. Foto: Patrick Seeger/Archiv Foto: dpa

(Idar-Oberstein (dpa/lrs)) Eine 21-Jährige ist nach einem Verkehrsunfall am Freitagabend in Idar-Oberstein in einer Klinik gestorben. Die Todesursache war zunächst unklar, wie die Polizei am Samstag mitteilte.