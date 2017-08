23 Orte in Rheinland-Pfalz wollen das «Dorf der Zukunft» werden

Roger Lewentz. Foto: Thomas Frey/dpa Foto: dpa

(Mainz) Im Herbst soll das «Dorf der Zukunft» 2017 in Rheinland-Pfalz feststehen - in mehreren Kategorien. Von 193 Gemeinden hätten sich 23 für den landesweiten Wettbewerb qualifiziert, teilte das Innenministerium am Donnerstag in Mainz mit.