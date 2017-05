24h vor der Nacht: Mutsch und Co. mischen Konkurrenz gewaltig auf

Zunächst hatte der Amerikaner Jeff Westphal, der seiner Mannschaft sensationell die Pole-Position gesichert hatte, in einem der beiden Glickenhaus-Renner das Feld der 156 Teilnehmer auf die etwas mehr als 25 Kilometer lange Runde, bestehend aus Grandprix-Strecke und Nordschleife, angeführt. Der Eifeler Oliver Kainz, mit dem Ferrari 488 GT3 als Vierter in das Rennen gegangen, lieferte sich einen tollen Fight mit den beiden Audi R8 LMS von Rene Rast und Kelvin van der Linde, fuhr zwischendurch sogar auf Rang drei vor.Als die Führungsgruppe schon in der zweiten Runde auf die ersten zu überrundenden Fahrzeuge auflief, nutzte DTM-Pilot Rast gleich kompromisslos seine erste Chance und überholte Spitzenreiter Westphal, als dieser stark abbremsen musste. Auch danach kämpfte sich Rast spektakulär im Zick-Zack durch zahlreiche langsamere Autos. Nach zwei kleineren Unfällen holte sich Westphal aber in der vierten Runde die Spitzenposition zurück. Der zweiten Glickenhaus mit Felipe Laser als Startfahrer kämpfte sich derweil durch das Feld bis auf Position vier vor. Dieses Quartett ging ebenso nach der siebten Runde an die Box wie der Ferrari mit dem Eifeler Oliver Kainz am Steuer.Westphal musste in seinem spektakulären gelben Traumsportwagen allerdings nach knapp drei Stunden einen Rückschlag hinnehmen, als nach einer Kollision mit dem Mercedes AMG GT3 von Thomas Müller ein kurzer Service an der Box vonnöten war. Nach sieben Minuten konnte er seine Fahrt fortsetzen.Thomas Mutsch übernahm Westphals Schwesterauto, den zweiten Glickenhaus-Exoten nach dem ersten Stint von Felipe Laser nach etwa 70 Minuten. Um 18.25 Uhr übergab Mutsch an Andrea Piccini. Der Bitburger sagte unserer Zeitung danach: „Das Auto fährt sich sensationell und die Strecke ist echt klasse. Bei meinem ersten Reifensatz war der Luftdruck etwas zu hoch, das haben wir aber jetzt korrigiert. Wir wollen ankommen, werden aber auf jeden Fall pushen. Man darf hier kein Halbgas fahren.“Als Startfahrer war auch der Irreler Philipp Leisen im BMW in der Klasse V4 in die 24stündige Auseinandersetzung gegangen. Die hochsommerlichen Temperaturen bereiteten dem Südeifeler keine Probleme: „Man muss halt vorher schon viel trinken, den Wasserhaushalt regulieren. Ich hatte schon härtere Bedingungen. Bei einem Rennen auf dem Norisring in Nürnberg hat es mir fast die Füße an den Pedalen verbrannt. Hier sind noch gut zehn Grad Luft nach oben.“ Dennoch wird den Fahrern in feuerfester Unterwäsche, Fahreranzug, Gesichtshaube, Helm und dem Sicherheitssystem HANS (Head and neck Support) körperliche Höchstleistung abverlangt: In den Cockpits herrschen bei den aktuellen Bedingungen permanent etwa 60 Grad!Der Kelberger Christian Menzel konstatierte im Bentley Continental GT3 beim Fahrerwechsel auf Christer Jöns: „Es war ein harter Stint. Es ist sehr heiß und das macht es noch anstrengender. Die Reifen halten bei der Streckentemperatur gut. Wir greifen weiter an und hoffen, dass unser Tempo besser wird, sobald es kühler ist.“Keine guten Nachrichten gab es zu Beginn von Lokalmatador Rudi Adams aus Nohn, dessen Teamkollege Thomas Jäger im BMW 235i Racing das Rennen zunächst aufgenommen hatte. Um 17.50 Uhr kam die Meldung: Das Auto steht im Brünnchen mit einem Schaden vorne links. Doch der blaue „Eifelblitz“ konnte die Fahrt offensichtlich fortsetzen. „Tierischer Schaden“ zwischendurch im Kult-Opel Manta mit Volker Strycek auf dem Auto: Jetzt hängt der Fuchsschwanz schief: Einschlag nach Dreher des Mantas, der Pilot kann aber in verhaltener Fahrt auf der Nordschleife weiterfahren.“Die Nacht, das hat die Erfahrung gelehrt, wird für weitere Turbulenzen im Gesamtklassement und in den Klassen sorgen.Mehr zum Thema: Ring frei: 24h-Rennen in der Eifel vor rund 200.000 Fans gestartet (Fotos)