27-Jähriger will Rausch im Kofferraum ausschlafen

Foto: Agentur Siko

(Kaiserslautern (dpa/lrs)) Ein betrunkener Autofahrer hat sich zum Ausnüchtern seiner fast 2,4 Promille in Kaiserslautern in den Kofferraum seines Autos gelegt. Eine Zeugin hatte die Polizei am Sonntagabend auf den Mann aufmerksam gemacht, wie die Ermittler am Montag mitteilten.