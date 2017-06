28 Jahre zurückliegender Mordfall bei «Aktenzeichen XY» (Video)

Rudi Cerne blickt im Studio von «Aktenzeichen XY» in die Kamera. Foto: Matthias Balk/Archiv Foto: dpa

(Trier (dpa/lrs)) Es ist einer der ältesten ungelösten Mordfälle in Trier: An diesem Mittwoch (14. Juni) greift die ZDF-Sendung «Aktenzeichen XY...ungelöst» um 20.15 Uhr den Mord an Beatrix Hemmerle auf. Die 31-jährige Frau wurde am 10. August 1989 von einem Unbekannten in ihrer Wohnung erstochen, während ihr elfjähriger Sohn nebenan schlief.