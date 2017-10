3-D-Rundgang zeigt Wormser Dom - auch von oben und unten

Auf der Dom-Homepage wurde ein 3-D-Panorama-Rundgang mit bekannten und unbekannten Ansichten des Gotteshauses freigeschaltet. Dazu gehören nach Bistumsangaben vom Donnerstag auch Rundum-Aufnahmen von Bereichen, die dem Besucher normalerweise verborgen sind - etwa von der Gruft oder der Sakristei. Insgesamt umfasst der Rundgang mehr als 60 sogenannte Hotspots.



3-D-Führung durch den Wormser Dom



Die 3-D-Ansichten stammen von dem Informatiker und Filmkünstler Torsten Hemke, der schon seit 2006 dreidimensionale Filme für die katholische Kirche macht, vor allem vom Mainzer Dom. Für das Wormser Projekt verwendete er auch Luftaufnahmen, die der Drohnenpilot Remigius Wloczkowski eigens mit einer Kameradrohne in luftiger Höhe machte. Doch damit war es nicht getan. «Der 3-D-Effekt entsteht erst am Rechner nach Bearbeitung», erklärte der 43-jährige Hemke. Sein Rundgang zeigt auch den Hochaltar im Wormser Dom, den Einstieg zur Gruft sowie die Georgs- und die Annenkapelle.



Anlass für das Projekt ist das Jubiläum 1000 Jahre Wormser Dom im kommenden Jahr. Dafür tüftelte Hemke auch an einem Virtual-Reality-Projekt (VR-Projekt). Eine VR-Brille verschafft dem Nutzer dann den Eindruck, er stehe auf einer schwebenden Plattform am Ostwerk des Domes zwischen den Türmen und habe einen 360-Grad-Blick über die Kirche und die Stadt.