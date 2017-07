50 Kilo Marihuana über Bitburg geschleust - Spezialeinheiten schnappen Drogendealer in Düsseldorf

Zwei mutmaßliche Drogenhändler sind in Düsseldorf von Spezialeinheiten der Polizei vor den Augen der Öffentlichkeit überwältigt worden. Sie stehen im Verdacht, mit mehr als 100 Kilogramm Marihuana gehandelt zu haben. Der Zugriff sei bereits in der vergangenen Woche erfolgt, berichteten Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag.



Ein als Gewalttäter vorbestrafter 30-Jähriger sei im Vorraum einer Bankfiliale überwältigt worden. Ein 26-Jähriger sei ganz in der Nähe in einem Auto sitzend festgenommen worden. Beide Männer hätten sich in der Nähe ihres Zwischenlagers befunden: ein am Straßenrand geparkter Wagen - der Kofferraum gefüllt mit mehreren Kilogramm Marihuana höchster Qualität - und schon seit längerer Zeit von der Polizei observiert.



Die Ermittlungen waren bereits vor über einem Jahr mit der Entdeckung der bislang größten in Düsseldorf ausgehobenen Cannabis-Plantage ins Rollen gekommen. Im Hinterhof einer leerstehenden Industrieanlage fanden die Drogenfahnder damals nach einem anonymen Hinweis rund 2500 Cannabispflanzen in einer rund 1000 Quadratmeter große Plantage.



Auf der Suche nach den Hintermännern der Plantage waren die beiden mutmaßlichen Dealer in den Blick der Ermittler geraten. Im vergangenen Mai stoppten Drogenfahnder bei Bitburg in Rheinland-Pfalz dann einen aus Spanien kommenden Lastwagen.



Auf dessen Ladefläche stießen sie hinter Euro-Paletten und alten Klimageräten auf eine doppelte Wand. Im Hohlraum dahinter waren vakuumverpackt 50 Kilogramm Marihuana versteckt. Es habe noch mindestens einen weiteren derartigen Transport gegeben, der nicht gestoppt werden konnte, berichteten die Ermittler.



Neben den beiden mutmaßlichen Dealern seien noch zwei mutmaßliche Kuriere im Alter von 31 und 39 Jahren festgenommen worden. Sollte sich der Verdacht des bandenmäßigen Drogenhandels bestätigen, drohen den beiden Hauptverdächtigen bis zu 15 Jahre Haft, sagte Staatsanwältin Hilal Tanrisever.