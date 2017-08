55 000 Besucher beim ersten «New Horizons»-Festival» am Nürburgring

Beim Technofestival New Horizons am Nürburgring. Foto: Thomas Frey Foto: dpa

(Nürburg (dpa/lrs)) Das erste Techno-Festival «New Horizons» am Nürburgring hat nach Angaben der Veranstalter rund 55 000 Besucher in die Eifel gelockt. «Unsere Erwartungen sind übertroffen worden», sagte eine Sprecherin am Sonntag. Damit sei klar, dass es am 24. und 25. August 2018 eine neue Auflage des Spektakels mit elektronischer Musik geben werde.