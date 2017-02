56-Jähriger meldet angeblichen Sprengstoff in eigener Wohnung in Ingelheim

Der Polizeieinsatz. Foto: Caroline Seidel Foto: dpa

(Ingelheim/Mainz (dpa/lrs)) Ein bereits durch ähnliche Aktionen polizeibekannter 56-Jähriger hat eine Bombendrohung gegen seine eigene Wohnung in Ingelheim ausgesprochen und damit einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst. Der Mann hatte am Dienstag die Polizei in Stuttgart angerufen.