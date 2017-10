Der 27-jährige Unfallverursacher kam am Samstag mit seinem Wagen in der Nähe der Weinbaugemeinde Osann-Monzel im Landkreis Bernkastel-Wittlich in den Gegenverkehr. Dort kollidierte er frontal mit dem Auto einer 33-jährigen Fahrerin. Durch den Aufprall wurden alle Insassen, darunter auch zwei schwangere Frauen, verletzt. Wie schwer die vier Betroffenen durch den Unfall verletzt wurden, wusste die Polizei zunächst nicht. Es bestehe aber keine Lebensgefahr. Mit einem Rettungshubschrauber und Rettungswagen wurden die Verletzten in Krankenhäuser gebracht.



Neben Polizei und Rettungsdienst befanden sich drei Notärzte und ein Rettungshubschrauber im Einsatz.

Die L53 wurde für die Dauer der Unfallaufnahme für circa eine Stunde voll gesperrt.