Abgeordnetendiäten in Rheinland-Pfalz steigen kräftig

Die Diäten der Landtagsabgeordneten in Rheinland-Pfalz steigen bis 2020 so stark wie seit mindestens 20 Jahren nicht. Die Ampel-Fraktionen SPD, FDP und Grüne stimmten am Freitag im Landtag gemeinsam mit der CDU-Opposition für eine Erhöhung von monatlich rund 5800 Euro 2016 auf über 6800 Euro 2020 - das entspricht einem Plus von 17,5 Prozent. Damit wollen die vier Fraktionen einen Rückstand im Ländervergleich wettmachen. Die AfD stimmte gegen die Erhöhung. Auch der Bund der Steuerzahler kritisiert den deutlichen Anstieg.

Die vier Fraktionen gleichen die Diäten bis 2020 auf das Gehalt eines Bürgermeisters einer kleinen Verbandsgemeinde an. Ab 2019 sollen sie zudem an einen Index angepasst werden, der sich an der durchschnittlichen Entwicklung der Verdienste in Industrie und im Dienstleistungssektor orientiert.

In den vergangenen 20 Jahren gab es geringere Steigerungen, zum Teil auch Nullrunden. Die Mittel für die Fraktionen werden ebenfalls erhöht: Der Grundbetrag steigt von 56 800 Euro 2016 auf 63 000 Euro 2018 - das entspricht einem Anstieg von neun Prozent.

Die vier Fraktionen begründen die Erhöhungen mit mehr Kosten, mehr Arbeit durch Bürgeranfragen und das Fünf-Parteien-Parlament und mit dem Aufholen eines Rückstands. Dort liegt Rheinland-Pfalz auf einem hinteren Platz. In einer Übersicht vom Februar 2017 liegt Nordrhein-Westfalen beim Grundbetrag der Entschädigung auf dem ersten Platz mit rund 8800 Euro im Monat, auf dem letzten Rang Hamburg mit 2719 Euro. Die Werte sind aber nicht vergleichbar, Hamburg ist zum Beispiel ein Teilzeitparlament, Nordrhein-Westfalen hat keine steuerfreie Kostenpauschale und daher eine höhere Entschädigung.

Der Speyerer Rechtswissenschaftler Joachim Wieland bezeichnet die Diätenerhöhung um 17,5 Prozent innerhalb von vier Jahren als «instinktlos». Die geplante Höhe von rund 6800 Euro im Jahr 2020 kritisiert er dagegen nicht. «Diese Summe an und für sich finde ich nicht unangemessen. Ich finde es nicht richtig zu sagen, man muss die Parlamentarier möglichst kurz halten», sagte Wieland in einem Interview der Deutschen Presse-Agentur. Die Abgeordneten müssten für die Kontrolle der Regierung ausreichend ausgestattet sein. Aber: «In dieser kurzen Zeit 17,5 Prozent - das scheint mir wirklich ziemlich instinktlos zu sein.»

Die Gewerkschaften fordern ähnlich mehr Geld für die Beamten. Rheinland-Pfalz will bisher den Tarifabschluss des Öffentlichen Dienstes auch auf Beamte übertragen. Danach erhalten die Beschäftigten rückwirkend zum 1. Januar 2,0 Prozent und ab 1. Januar 2018 nochmals 2,35 Prozent mehr.