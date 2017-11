Abschied von Ex-Landtagspräsident Mertes

Sein Nachfolger Hendrik Hering würdigte Mertes am Donnerstag in der Mainzer Kirche St. Peter als Politiker mit Ecken und Kanten. «Joachim Mertes hatte das Herz am rechten Fleck», sagte Hering. Ihm sei es nicht darum gegangen, bei allen allzeit beliebt zu sein, sondern für seine Überzeugungen einzustehen. Als Landtagspräsident habe er sich bemüht, Brücken zwischen den Fraktionen zu bauen.

Der gebürtige Trierer war in der vergangenen Woche im Alter von 68 Jahren einem schweren Krebsleiden erlegen. In seinem Wohnort Buch im Hunsrück sollte er am Donnerstagnachmittag beigesetzt werden.

Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) nannte Mertes standfest und tugendhaft. Er sei ein streitbarer, aber auch nachdenklicher Mensch gewesen. Das Recht auf Bildung, Chancengleichheit und die Neugier an gesellschaftlichen, politischen und geschichtlichen Zusammenhängen hätten den gelernten Bäcker sein Leben lang begleitet, sagte Dreyer. SPD-Fraktionschef Alexander Schweitzer bezeichnete Mertes als großen Mann des Parlamentarismus. Für die CDU-Fraktionsvorsitzende Julia Klöckner war er ein «Sozialdemokrat von Schrot und Korn», der der Opposition auch Erfolge zugestanden habe.

Mertes gehörte dem rheinland-pfälzischen Landtag von 1983 bis 2016 an. Von 1994 bis 2006 führte er die SPD-Fraktion im Landtag. Über zwei Wahlperioden hinweg, von 2006 bis 2016, war er Präsident des Landesparlaments.