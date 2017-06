Ampel-Koalition plant Änderungen am Polizeigesetz

Die Fraktionen von SPD, FDP und Grünen wollten die Änderungen in der kommenden Woche vorlegen, sagte FDP-Innenpolitikerin Monika Becker am Mittwoch in einer Sitzung des Landtags-Innenausschusses in Mainz. «Es gibt an wenigen Stellen Diskussionsbedarf.» Rechtsexperten halten die geplante Ausweitung der Videoüberwachung bei Großveranstaltungen mit über 500 Besuchern ohne inhaltlichen Anlass für verfassungsrechtlich bedenklich. Die Ampel-Koalition hatte als Reaktion auf den Anschlag auf den Weihnachtsmarkt in Berlin eine Novelle des Polizeigesetzes vorgelegt.

Die CDU-Opposition dringt auf schärfere Anti-Terror-Maßnahmen. Sie fordert eine Videoüberwachung ähnlich wie in Baden-Württemberg bei besonderem Gefährdungsrisiko. Innenpolitiker Matthias Lammert verlangt, dass Kameras generell an gefährdeten Orten angebracht werden. Für die angepeilte Registrierung von Autokennzeichen will die CDU nicht nur einen zeitlich begrenzten Einsatz und fordert teils fest installierte Geräte. Verkehrskontrollen ohne Verdacht sollten ferner nicht nur auf Ausweispapiere begrenzt sein. Die Forderungen will sie kommende Woche in den Landtag einbringen.