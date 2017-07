Andrang an Kohls Grab: Stadt engagiert Sicherheitsdienst

Sprecherin der Kommune am Mittwoch auf Anfrage. Nach ihren Angaben hatten am Montag etwa 1500 Menschen die Grabstelle auf dem Friedhof des Domkapitels besucht, am Dienstag seien es noch rund 1000 gewesen. Manche legten Blumen ab oder sprächen Gebete.

Zwar habe die örtliche Polizei den Adenauer-Park, von dem aus das Grab zugänglich ist, in ihren Streifendienst aufgenommen, sagte die Sprecherin. Aber weil die Besucherzahl so hoch sei, habe man zusätzlich den Sicherheitsdienst engagiert, der ohnehin für die Schließung des Parks zuständig ist. Er sei mit zwei Männern am Grab vertreten. «Wir stehen auch mit denen im Austausch, sie geben uns am Ende des Tages einen Bericht.» Bisheriges Fazit: Die Menschen gingen angemessen mit dem Ort um, die Pietät werde gewahrt. Kommende Woche werde dann neu entschieden, ob die Aufsicht weiter nötig sei.

Kohl war am Samstag beigesetzt worden. Laut der Sprecherin wird die Stadt das Grab im Rahmen ihrer Verkehrssicherungspflicht und der Pflege des Parks mitbetreuen. Regelmäßiger Blumenschmuck sei Sache der Familie.