Angeblich zu langsam unterwegs: Fahrer bedrohen Fahrlehrer

Das Blaulicht eines Polizeifahrzeuges leuchtet. Foto: Patrick Seeger/Archiv Foto: dpa

(Landau (dpa/lrs)) Ein Fahrschulauto war für ihren Geschmack nicht schnell genug unterwegs, deswegen haben zwei Männer einen Fahrlehrer in Landau bedroht. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, war dieser am Mittwoch mit seinem Schüler in einer verkehrsberuhigten Zone unterwegs.