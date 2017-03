Angeklagter in falschem Gefängnis: Prozessauftakt verschoben

Symbolfoto: dpa

(Mainz (dpa/lrs)) Weil der inhaftierte Angeklagte verschollen war, ist der Auftakt eines Prozesses am Mainzer Landgericht verschoben worden. Eigentlich hätte die Verhandlung wegen räuberischer Erpressung am Montag beginnen sollen, doch der Mann hielt sich nicht in der richtigen Justizvollzugsanstalt auf, wie ein Gerichtssprecher am Dienstag sagte. Zuvor hatte der SWR über den Fall berichtet.