Antrag von Mertesdorfer: Trump wird vorerst kein Ehrenbürger von Kallstadt

Demnach befasste sich der Ortsgemeinderat in seiner Sitzung am Donnerstag nicht mit dem Antrag des Republikaner-Landesvorsitzenden Alexander Dietel, Trump zum Kallstadter Ehrenbürger zu machen. Dietel stammt aus Mertesdorf (Kreis Trier-Saarburg).

Der Ortsgemeinderat, in dem CDU, SPD und Freie Wähler vertreten sind, beschloss vielmehr einen gemeinsamen Antrag, in dem es heißt, dass die Weinbaugemeinde - wie in der Vergangenheit auch - keine Ehrenbürgerschaft vergibt. Zudem sollen Anträge auf Ehrenbürgerschaft im Ortsgemeinderat nur behandelt werden, wenn mindestens eine der Fraktionen des Gremiums sie unterstützt. «Alle 16 Ratsmitglieder und der Ortsbürgermeister stimmten für diesen weiterführenden Antrag», teilte Jaworek mit.

Der Ortsbürgermeister hatte schon am Mittwoch gesagt, dass keine Fraktion des Gemeindesrats Dietels Antrag unterstützt. Kallstadt habe noch nie die Ehrenbürgerwürde vergeben und wolle auch dabei bleiben.