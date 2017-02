Sein Rechtsanwalt Marius Müller sagte der Deutschen Presse-Agentur in Saarbrücken, mittlerweile habe sich herausgestellt, dass sein Mandant niemals wirklich mit der Terrormiliz IS Kontakt hatte - sondern mit deren Gegnern. Der Mann sei über eine angeblich IS-Internetseite unwissentlich mit Mitgliedern der Nationalen Koalition der syrischen Oppositionskräfte in Jordanien in Kontakt getreten. Müller sagte, er habe seine Haftbeschwerde beim Oberlandesgericht dementsprechend erweitert.

Dem Syrer wird vorgeworfen, den IS um 180 000 Euro für Anschläge in Deutschland gebeten zu haben. Er hatte per Internetchat seinen vermeintlichen IS-Kontaktleuten erklärt, mit dem Geld wolle er Autos kaufen, die mit Sprengstoff gefüllt in Menschenmengen gefahren werden sollten. Zur Geldübergabe kam es nicht.