Atomwaffengegner dringen in Fliegerhorst Büchel ein

Fünf Atomwaffengegner aus den USA und Deutschland sind während einer Protestaktion auf das Sicherheitsgelände des Fliegerhorstes Büchel vorgestoßen. Sie hätten Zäune durchschnitten und seien in den militärischen Sicherheitsbereich eingedrungen, sagte ein Sprecher der Luftwaffe am Mittwoch in Berlin. „Die Personen wurden mit Hilfe von Überwachungskameras beobachtet.“ Wie lange sie unter Beobachtung standen, war unklar. Der Sprecher betonte: „Die militärische Sicherheit war durchgehend gewährleistet.“ Der Fall ereignete sich bereits in der Nacht vom 17. auf den 18. Juli.



Drei US-Amerikaner, eine US-Amerikanerin und ein Deutscher waren nach Angaben der Polizei Cochem über den äußeren Zaun des Geländes gestiegen. Dann hätten sie in die Tür eines Bunkers eine Aufschrift geritzt. Die Koblenzer „Rhein-Zeitung“ hatte zuvor darüber berichtet. Sie schrieb, es handle sich um das Wort „Disarm“ (abrüsten).

Der Leiter der Polizeiinspektion Cochem, Reinhard Börsch, sagte am Mittwoch: „Sie waren schon im Bereich der Hangars.“ Die fünf Personen hätten sich dort auch eine Zeit lang bewegt. Aber: „Sie waren nicht im Hochsicherheitsbereich.“ Die Aktivisten wurden laut Polizei vorläufig festgenommen, bekamen einen Platzverweis und wurden in das Friedenscamp zurückgeschickt.



In diesem Jahr waren erstmals Veteranen der US-Friedensbewegung in die Eifel gereist, um dort gegen die Lagerung von vermuteten Atomwaffen zu protestieren. Die Protestaktionen sollen noch bis zum 9. August dauern. Experten schätzten bisher, dass bis zu 20 US-Atomsprengköpfe dort gelagert sind, für deren Einsatz im Ernstfall die Bundeswehr „Tornado“-Kampfflieger bereit hält. Im vergangenen Jahr hatten es Aktivisten bis auf die Start- und Landebahn geschafft.