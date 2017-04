Attacke mit Pfefferspray an der Mosel - Zahlreiche Verletzte in Cochemer Diskothek

Ein Rettungswagen fährt zu einem Einsatz. Foto: Carsten Rehder/Archiv Foto: dpa

(Cochem (dpa/lrs)) Infolge einer Attacke mit Pfefferspray sind in einer Diskothek in Cochem an der Mosel in Nacht zum Sonntag zahlreiche Besucher leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, waren gegen 1.45 Uhr offensichtlich zwei Gäste aneinandergeraten.