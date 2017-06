Aufklärung von Widersprüchen bei Hahn-Verkauf gefordert

Entscheidung des Kabinetts Ende Mai 2016, den Flughafen an die chinesische Firma SYT zu verkaufen, die sich als mutmaßlich betrügerisch entpuppte. Der Innenausschuss des rheinland-pfälzischen Landtags debattiert darüber heute in Mainz - es ist der fünfte Termin in Ausschüssen zum Hahn-Verkauf.

«Die Landesregierung behauptet, Innenstaatssekretär (Randolf) Stich (SPD) habe von der KPMG die telefonische Auskunft erhalten, dass alle Unterschriftsvoraussetzungen vorlägen», sagte CDU-Fraktionsvize Alexander Licht der Deutschen Presse-Agentur. «KPMG widerspricht aber dieser Version ausdrücklich.» Die Berater werden nicht im Ausschuss sein. Sie hatten auf eine Vereinbarung mit dem Innenministerium verwiesen, sich öffentlich nicht weiter zu dem beendeten Beratungsauftrag zu äußern. KPMG hatte Mitte Juni 2016 im schriftlichen Bericht mit Stand Ende Mai grünes Licht für den Verkauf gegeben. Innenminister Roger Lewentz (SPD) hatte Fehler eingeräumt, aber auch auf Sicherheitsmaßnahmen hingewiesen, die gegriffen hätten.

Rheinland-Pfalz verkaufte den Hunsrück-Airport inzwischen an ein Unternehmen, das zum Luftfahrtkonzern HNA aus China gehört. Hessen hat seinen kleineren Anteil noch nicht veräußert.