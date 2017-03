Aufregung um Spinnen-Kokons: Supermarkt im Hunsrück geschlossen

Foto: Karl-Josef Hildenbrand

(Simmern (dpa/lrs)) Spinnenalarm in einem Supermarkt in Simmern im Hunsrück: Nachdem eine Kundin mehrere Kokons an Bananen in der Obstabteilung entdeckt hatte, ist ein Kaufhaus am Mittwochabend kurzerhand von der Polizei geschlossen worden.