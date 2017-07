Auto stürzt bei Kusel von Brücke: eine Tote, zwei Schwerverletzte

Ein Rettungswagen mit Blaulicht fährt durch eine Straße. Foto: Lukas Schulze/Archiv Foto: dpa

(Altenglan (dpa/lrs)) Eine 20 Jahre alte Frau ist bei einem Autounfall in Altenglan (Landkreis Kusel) ums Leben gekommen. Zwei Menschen wurden schwer verletzt, wie die Polizei mitteilte. Der Wagen, in dem die drei saßen, war am frühen Sonntagmorgen auf der B423 mehrere Meter tief von einer Brücke gestürzt.