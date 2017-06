Der Vater hatte seinen Wagen in der hauseigenen Garage abgestellt, nachdem er seine beiden streitenden Kinder hatte aussteigen lassen. Als er in der Garage eines der Kinder weinen hörte, stieg er schnell aus und eilte zu ihnen. Dabei zog er die Handbremse nicht an: Der Wagen machte sich in der abschüssigen Garageneinfahrt selbstständig - und überrollte den 61-Jährigen und seine Tochter. Beide wurden ins Krankenhaus gebracht.