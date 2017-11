Autofahrer erklärt Alkoholgeruch mit Rotweinkuchen

Den Alkoholgeruch bei einer Verkehrskontrolle in der Nacht zum Mittwoch in Lingenfeld (Landkreis Germersheim) erklärte der 19-Jährige mit Rotweinkuchen, den er zuvor gegessen habe.



Die Polizei bat ihn dennoch zum Alkoholtest: Dieser ergab einen Wert von 1,65 Promille. «Bei dem Rotweinkuchen allein war es wohl nicht geblieben», merkten die Beamten am Donnerstag an. Der junge Mann aus Speyer, der außerdem zugab, einen Joint geraucht zu haben, musste dann noch eine Blutprobe abgeben. Gegen ihn laufen Ermittlungen.