Autofahrer müssen sich am Wochenende auf Stau einstellen

Der Verkehr staut sich auf der Straße. Foto: Matthias Balk/Archiv Foto: dpa

(München (dpa/lby)) In Bayern, dem Saarland, Teilen Baden-Württembergs und Nachbarländern wie Frankreich und den Niederlanden enden am Wochenende Ferien, viele Urlauber machen sich auf den Heimweg. Autofahrer müssen sich deswegen nach ADAC-Angaben vom Montag auf viel Verkehr auf den Wintersportrouten einstellen, vor allem auf Strecken in Richtung Norden. Mögliche Staustrecken: