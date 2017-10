Autofahrer nach Sturz in Lavagrube weiter in Lebensgefahr

Ein Rettungswagen mit Blaulicht. Foto: Lukas Schulze/Archiv Foto: dpa

(Daun (dpa/lrs)) Nach einem 25 Meter tiefen Sturz in eine Lavagrube bei Daun (Landkreis Vulkaneifel) schwebt ein Autofahrer noch immer in Lebensgefahr. Der Zustand des 59 Jahre alten Mannes sei kritisch, sagte ein Sprecher der Polizei am Montag in Daun.