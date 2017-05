Autos von Rettungskräften manipuliert

Foto: Marcus Brandt/dpa

(Oberwesel (dpa/lrs)) Rettungskräfte in Rheinland-Pfalz sind immer häufiger Ziel gefährlicher Anfeindungen. Auf dem Parkplatz der Rettungswache des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) in Oberwesel wurde am vergangenen Wochenende ein Auto so manipuliert, dass sich dann bei der Fahrt ein Vorderreifen löste, wie die Polizei mitteilte.