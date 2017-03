Bargeld-Spürhund "Cash" erschnüffelt mehr als Viertelmillion Euro

(dpa/lrs) - Bei einer Kontrolle im Transit-Bahnverkehr erschnüffelte "Cash" zunächst bei einem Reisenden fast 50 000 Euro Bargeld. Beim Gepäck einer weiteren Person schlug der Vierbeiner erneut an: Die Beamten fanden darin fast eine Viertelmillion Euro in verschiedenen Euroscheinen. Insgesamt seien rund 286 000 Euro sichergestellt worden, teilte die Zollverwaltung am Montag in Luxemburg mit.



"Das ist schon ein besonderer Fund", sagte ein Sprecher. Die beiden Männer hatten ihren Bargeldtransport von mehr als 10 000 Euro nicht angemeldet. Da sie zudem weder die Herkunft noch den Zweck des vielen Geldes erklären konnten, wurde das Geld auf Anordnung der Luxemburger Staatsanwaltschaft beschlagnahmt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Die Kontrolle fand Anfang vergangener Woche statt. Nähere Angaben zu den Tatverdächtigen gab es zunächst nicht.