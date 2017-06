Barley wird neue Chefin im Familienministerium

Bei der Übergabe der Entlassungs- und Ernennungsurkunden im Schloss Bellevue in Berlin hob Steinmeier die Verdienste Schwesigs hervor, die in ihrer Heimat Mecklenburg-Vorpommern als Nachfolgerin des schwer erkrankten Erwin Sellering Ministerpräsidentin werden soll. Die Trierer Bundestagsabgeordnete Barley wurde anschließend vereidigt.

Barley übernehme «ein wichtiges Ressort in jeder Bundesregierung», für das er «voller Zuversicht gutes Gelingen» wünsche, sagte der Bundespräsident. Das Familienministerium will in den vier Monaten bis zur Bundestagswahl noch zwei wichtige Vorhaben ins Ziel bringen: die Abschaffung des Schulgeldes bei der Ausbildung für Pflegeberufe sowie das Kinderschutzgesetz mit Verbesserungen für Pflegekinder.

Neben Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles sitzt nun mit Barley eine weitere SPD-Politikerin aus Rheinland-Pfalz im Bundeskabinett.