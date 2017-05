Bauarbeiten am Petersbergtunnel zwischen Bullay und Cochem: Zugstrecke bald gesperrt

Foto: Lukas Schulze

(Cochem/Bullay (dpa/lrs)) Die Zugstrecke zwischen Bullay und Cochem an der Mosel wird vom 6. Mai bis 2. Juni gesperrt. Grund seien Bauarbeiten am Petersbergtunnel, erklärte die Deutsche Bahn (DB) am Mittwoch.