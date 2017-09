Baumfällender Hobbygärtner löst Großeinsatz in St.Ingbert aus

(St. Ingbert) Baumfällen will gelernt sein: Ein Hobbygärtner hat mit seinem Versuch, einen 20 Meter hohen Baum in seinem Garten zu fällen, am Samstag einen stundenlangen Einsatz von Polizei und Feuerwehr im saarländischen St. Ingbert ausgelöst.