Beliebteste Vornamen in Rheinland-Pfalz: Marie und Elias

Bei den Jungen landen in Rheinland-Pfalz Ben und Paul auf Platz zwei und drei, wie die Gesellschaft für deutsche Sprache (GfdS) am Mittwoch in Wiesbaden mitteilte. Hier stehen auf der deutschlandweiten Hitliste Alexander und Maximilian, die bei den Eltern an Rhein und Mosel erst auf Platz 6 und 7 sind.

Bei den Mädchen folgen auf den Plätzen zwei und drei - wie auch bundesweit - Sophie und Sophia. Die GfdS wertete mehr als eine Million Einzelnamen aus, die von rund 650 Standesämtern übermittelt wurden. Dabei wird nicht zwischen Erst- und Folgenamen unterschieden.