Berauschter Mann hält Besuch für Einbrecher

Ein leuchtendes Blaulicht auf dem Dach eines Funkstreifenwagens zu sehen. Foto: Jens Büttner/Arcguv Foto: dpa

(Kaiserslautern (dpa/lrs)) Im Drogenrausch hat ein Mann zwei Bekannte für Einbrecher gehalten und die Polizei gerufen. Zuvor hatte der 37-Jährige noch mit den beiden Männern in seiner Wohnung in Kaiserslautern Drogen konsumiert, wie die Polizei am Montag mitteilte.