Betrunkener Autofahrer beginnt Schlägerei an roter Ampel

(Bobenheim-Roxheim (dpa/lrs)) Nach Kritik an seiner rabiaten Fahrweise hat ein angetrunkener Autofahrer auf einen anderen eingeschlagen. Der 39-Jährige war am Samstagabend nach Polizeiangaben in der nördlichen Pfalz unterwegs.