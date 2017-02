Betrunkener Busfahrer ohne Hose und Schuhe am Steuer

Das Blaulicht eines Streifenwagens blinkt. Foto: Jens Wolf/Archiv Foto: dpa

(Kaiserslautern (dpa/lrs)) Betrunken, ohne Hose und Schuhe hat der Fahrer eines Reisebusses in Kaiserslautern am Steuer gesessen. Wie die Polizei am Samstag berichtete, war der 53-Jährige am Freitagabend dem Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma aufgefallen, weil er ohne Erlaubnis